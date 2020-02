Brescia, sorpreso a spacciare eroina all’ex Ideal Standard

(red.) Nei giorni precedenti a venerdì 7 febbraio gli agenti della Polizia Locale di Brescia sono stati impegnati in un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti. Gli operatori, come di consueto, stavano controllando il compresso industriale dell’ex fabbrica Ideal Standard. Dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da parte di chi frequenta la zona, gli agenti si sono introdotti nella struttura e hanno assistito a un incontro tra un uomo e altre due persone.

In quel momento stava avvenendo uno scambio di sostanze stupefacenti e denaro e scoprendo che il pusher era un pakistano che all’interno di quel maxi capannone dismesso si era stabilito in una palazzina. Dopo aver notato lo scambio di due bustine per gli altrettanti tossicodipendenti, gli operatori hanno fermato i due clienti e la perquisizione ha portato a trovare una confezione di eroina da un grammo.

Nell’abitazione degradata e abusiva c’era anche una scatola di scarpe con sassi di eroina da 22 grammi. Spazio anche per un bilancio di precisione e 120 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Lo spacciatore è stato arrestato e condotto al comando in attesa del processo per direttissima.