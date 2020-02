Spaccio di cocaina in Valsabbia, tre arresti e una denunciata

(red.) Avevano puntato il loro raggio d’azione sulla Valsabbia, persino nei pressi di un oratorio e anche di un parco frequentato da minorenni. Ieri, martedì 4 febbraio, i carabinieri bresciani della stazione di Vobarno hanno arrestato tre pusher e denunciato la giovane compagna di uno di loro per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I tre – uno finito in carcere e altri due ai domiciliari – tutti residenti a Sabbio Chiese, avevano avviato una vera e propria organizzazione dedita allo spaccio di cocaina al dettaglio.

A questo risultato si è arrivati partendo da un normale controllo stradale che i carabinieri vobarnesi avevano condotto nel giugno del 2018 a carico di un giovane albanese alla guida della sua auto. Infatti, era stato sorpreso mentre cedeva una dose a un cliente italiano. E durante la perquisizione gli erano stati trovati addosso 3 grammi di cocaina e 2.600 euro in contanti. Da quel momento si è ricostruita l’attività, non limitata a quell’episodio ma che è proseguita a livello professionale fino ai primi del 2019.

Così si è arrivati a identificare un 33enne e un 29enne finiti ai domiciliari e a un 23enne in carcere, la cui giovane compagna, denunciata a piede libero, si offriva come autista per condurlo nei vari scambi. Teatro di questi episodi erano anche l’oratorio di Villanuova sul Clisi e il parco Avis di Sabbio Chiese. Tra l’altro, tra i fermati uno aveva precedenti e si era visto concedere la messa in prova da parte del tribunale di Brescia. La ricostruzione dell’attività di spaccio ha portato a verificare circa trenta clienti che compravano anche fino a tre dosi di cocaina alla settimana. Si parla di 600 grammi di polvere bianca piazzata e per un valore di oltre 80 mila euro.