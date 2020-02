Brescia, spaccia marijuana e hashish al parco Gallo: arrestato

(red.) Usava le panchine e gli spazi verdi del parco Gallo di Brescia, in città, come base per la sua attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Polizia Locale lo hanno notato giovedì 30 gennaio mentre si trovava prima con un atteggiamento sospetto e poi mentre si intratteneva con un cliente. Il pusher è un gambiano che trascorreva le giornate piazzando dosi di marijuana e hashish a chi le chiedeva.

Quell’area verde è da tempo al centro di fenomeni di spaccio e proprio giovedì nel tardo pomeriggio gli operatori della municipale si sono imbattuti in uno scambio di droga e denaro con un italiano. Proprio questo, dirigendosi in via Corfù, è stato poi raggiunto e perquisito dagli agenti che gli hanno trovato addosso un grammo di hashish appena acquistato. Il pusher è stato poi beccato in via Caleppe ed è stato costretto a condurre i poliziotti al luogo dove nascondeva le dosi.

Nei pressi della panchina sono emersi tre sacchetti con 32 grammi di marijuana e in una siepe c’era un mattoncino di hashish da 93 grammi. Ma anche un bilancino di precisione e altra droga nascosta nella cover di uno dei cellulari a disposizione dell’africano. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto al comando di via Donegani in attesa del rito per direttissima.