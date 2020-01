Lozio, serra con venti piante di marijuana in casa: arrestato

(red.) Nei giorni precedenti a mercoledì 29 gennaio i carabinieri bresciani della compagnia di Breno hanno arrestato un 30enne per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. L’appostamento e le manette da parte dei militari sono scattati a Lozio, in Valcamonica, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da parte di chi parlava di un continuo via vai verso quell’abitazione.

A quel punto i carabinieri hanno raggiunto la casa e si sono messi in una posizione defilata aspettando che qualche cliente arrivasse. Così è stato e una persona, residente a Cividate Camuno, è scesa da un pullman e ha raggiunto l’edificio. Verificato lo scambio tra materiale e denaro, i militari sono entrati in azione perquisendo l’abitazione del 30enne che aveva precedenti per spaccio.

All’interno c’era una coltivazione di venti piante di marijuana con tanto di impianto di irrigazione e areazione. Il giovane ha provato a giustificarsi parlando di una quantità per uso personale, ma non gli è stato sufficienti per evitare l’arresto. Ieri mattina, martedì 28, il giovane è stato sottoposto al processo per direttissima con la convalida della misura.