Brescia, 300 grammi di hashish: tre arrestati

(red.) Nelle ore precedenti a martedì 21 gennaio gli agenti del Nucleo di Polizia giudiziaria della Locale di Brescia sono stati impegnati in un servizio di controllo in città e portando a tre arresti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La zona di interesse è stata quella di via Boves e dove erano già avvenuti altri arresti simili tra la fine del 2019 e l’inizio del nuovo anno.

Nell’episodio più recente gli agenti hanno notato un egiziano che attendeva in modo sospetto tra alcune abitazioni e subito dopo lo hanno visto mentre si intratteneva e scambiava qualcosa con un marocchino appena sceso da una vettura. In seguito l’egiziano aveva poi consegnato le buste a un altro, poi scoperto essere un 17enne moldavo.

La Polizia è quindi è entrata in azione fermando i tre e sequestrando tre blocchi di hashish da 300 grammi. Il marocchino fornitore aveva in auto anche 3 mila euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. I tre sono in attesa che il giudice convalidi i loro arresti.