Rovato, due pusher fermati da Polizia dopo inseguimento

(red.) Lo scorso sabato 11 gennaio gli agenti bresciani della Polizia Locale di Rovato erano impegnati di pattuglia per contrastare i furti nelle abitazioni. E durante i loro transiti hanno notato due uomini che si muovevano in modo sospetto a bordo di un’auto. Quindi, gli agenti hanno chiesto loro di fermarsi, ma così facendo hanno innescato un inseguimento.

Tra sorpassi e rischi per le altre vetture in transito, inseguiti e inseguitori si sono mossi tra Rovato e Cazzago San Martino e non sono mancate le occasioni in cui i due malviventi hanno cercato di speronare il mezzo della municipale. La corsa è poi proseguita in via San Giovanni e in fine in via XXV Aprile dove i due sospettati hanno anche tentato di fuggire a piedi.

Uno è stato subito beccato e l’altro preso tra i campi. Condotti al comando della Locale, sono stati identificati. Sono due marocchini, di cui un 38enne che era stato già espulso e un 36enne residente a Chiari. Con precedenti, si muovevano tra le strade del paese per spacciare droga. Infatti gli agenti hanno scoperto 70 grammi di cocaina e circa 800 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.