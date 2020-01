Droga

Isorella, giovane spaccia hashish in centro: arrestato

Domenica un 20enne è stato sorpreso in casa con 80 grammi e 600 euro in contanti. Per lui obbligo di firma.

(red.) Domenica 5 gennaio i carabinieri bresciani della stazione di Isorella hanno arrestato un 20enne italiano residente nel paese della bassa. I militari erano impegnati in una serie di controlli per il contrasto alla diffusione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto nel fine settimana quando sono dirette ai più giovani. Così si sono imbattuti nel 20enne, incensurato, perquisendo la sua abitazione. All’interno c’erano 80 grammi di hashish e circa 600 euro in contanti, ritenuti provento della sua attività. Si è scoperto che il giovane era solito a piazzare quelle dosi nel centro storico del paese e a favore dei clienti che arrivavano da Remedello, Visano e Gottolengo. Dopo l’arresto, il 20enne si è presentato ieri in tribunale a Brescia dove il giudice gli ha convalidato la misura, disponendo l’obbligo di firma ogni giorno in caserma in attesa del processo.