Arezzo, nigeriano di Brescia ingoia droga davanti a Polizia

(red.) Come passeggero a bordo di un autobus, invece di muoversi con mezzi privati, sperava di non essere sorpreso mentre trasportava un carico stupefacente. Al contrario, è andata male a un 28enne nigeriano residente a Brescia che è stato arrestato nel fine settimana tra sabato 28 e domenica 29 dicembre. Il giovane passeggero si trovava sul pullman partito da Roma e diretto a Bergamo, poi fermato a un controllo sull’autostrada A1 ad Arezzo.

L’africano, che ha precedenti sempre per droga, aveva con sé 16 grammi di eroina e al momento di vedere gli agenti della Polizia stradale ha ingerito gli ovuli di droga. Beccato, è stato condotto in ospedale per tutti gli accertamenti che hanno confermato la presenza di droga. Aveva anche uno zaino con della sostanza usata per tagliare l’eroina.