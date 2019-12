Montichiari, spaccia a due passi dal Duomo: 30enne arrestato

(red.) L’altro giorno, giovedì 26 dicembre di Santo Stefano, i carabinieri della stazione di Montichiari hanno arrestato un rumeno 30enne che sfruttava le vicinanze del Duomo del paese come aree dove spacciare sostanze stupefacenti, in particolare cocaina. Spesso lo si vedeva proprio nei dintorni mentre si intratteneva con altre persone in piazza Santa Maria e spingendo i militari a tenerlo controllato e monitorare i suoi movimenti per una settimana.

Il culmine è arrivato proprio a Santo Stefano quando il 30enne è stato sorpreso a dare due dosi di droga a un ragazzo. Per lo spacciatore è scattato il fermo, convalidato dal giudice nel rito per direttissima e con la disposizione dell’obbligo di firma in attesa del processo. Ora i militari stanno cercando di risalire a chi potrebbe aver fornito le sostanze al rumeno.