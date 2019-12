Marmentino, nasconde 72 chili di droga in cascina: arrestato

(red.) Nelle ore precedenti a sabato 21 dicembre i carabinieri bresciani della compagnia di Gardone Valtrompia hanno arrestato un 58enne a Marmentino, in alta valle, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E non si trattavano di pochi grammi, come spesso, accade, ma di ingenti quantità con cui rifornire per diverso tempo i clienti dell’alta valle. In effetti i primi a verificare che c’era qualcosa di sospetto sono stati i pochi residenti nel momento in cui notavano un continuo via vai dalla strada principale verso la frazione di Ombriano.

E qualcuno ha pensato bene di allertare i militari. Questi, raggiunto il posto, hanno sorpreso un giovane già conosciuto alle forze dell’ordine proprio come consumatore di droga. Per diversi giorni lo hanno pedinato e controllato, verificando che quel continuo tragitto conduceva a una cascina. Quindi, i carabinieri lo hanno poi inseguito e raggiunto l’edificio nel quale c’era un 58enne di Tavernole. Il giovane è stato fermato e addosso aveva una dose di fumo, ma la sorpresa è arrivata nel momento di perquisire la cascina.

Nascosti negli armadi, infatti, c’erano 62 chili di hashish e 10 chili di marijuana divisi in panetti e sacchetti per un chilo ciascuno. L’uomo è stato subito arrestato, poi condotto in caserma per essere identificato e infine trasferito nel carcere di Canton Mombello a Brescia. Ieri, venerdì, il giudice gli ha convalidato l’arresto lasciandolo dietro le sbarre. La vendita di quell’ingente quantità di droga gli avrebbe fruttato fino a 720 mila euro, un vero e proprio tesoretto.