Valcamonica, traffico di cocaina da 1,5 chili: tre arrestati

(red.) Il territorio bresciano della Valcamonica continua a essere un crocevia per il traffico di sostanze stupefacenti. E’ appurato anche da una nuova operazione condotta nei giorni precedenti a martedì 17 dicembre dai carabinieri della compagnia di Breno che hanno arrestato due uomini albanesi di 37 e 26 anni e una bielorussa di 25. Nell’ambito dei fermo, è stato anche sequestrato 1,5 chili di cocaina per un valore di circa 150 mila euro.

Nel mirino sono finiti anche 25 mila euro in contanti trovati nella casa del 26enne a Cazzago San Martino. Proprio da qui è partita l’indagine dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile che hanno acceso i riflettori sul giovane intento a consegnare droga a Darfo Boario Terme e nel resto della valle. Nel momento in cui rientrava da una delle consegne, si è trovato di fronte i militari che hanno perquisito la sua auto.

Nel cruscotto c’era un panetto di 500 grammi di cocaina e in seguito la perquisizione si è estesa alla sua casa dove vive con i genitori. Nella loro camera, infatti, c’era denaro in contanti. Analizzando i suoi contatti, i carabinieri sono poi risaliti agli altri due fermati a Brescia a bordo di una Ford Focus. All’interno del bagagliaio c’era un sacchetto con mezzo chilo di cocaina e il resto nella loro abitazione. Dopo gli arresti, il giudice ha disposto misure cautelare solo per i due albanesi, con precedenti, mentre la donna è stata rimessa in libertà.