Calvisano, spaccio in piadineria: negozio chiuso per un mese

(red.) Non era solo un posto per gustare le piadine, ma anche per spacciare sostanze stupefacenti. Per questo motivo ieri, martedì 10 dicembre, il personale della Divisione Pasi della questura di Brescia con i carabinieri della stazione di Calvisano hanno posto i sigilli a un locale.

Si tratta del negozio “Artigianpiada” che era già stato spesso controllato in passato dai militari per la presenza di soggetti collegati alla tossicodipendenza e allo spaccio di droga. Un luogo di ritrovo, quindi, anche per scambiarsi dosi di sostanze a due passi dal bancone. L’attività dovrà restare chiusa per un mese.