Villanuova, provoca incidente. In auto dosi di hashish ed eroina

(red.) Nei giorni precedenti a lunedì 9 dicembre si è verificato un incidente stradale a Villanuova sul Clisi, in Valsabbia, nel bresciano. Ma aldilà dell’impatto, per fortuna lieve, che ha coinvolto quattro auto, sono stati i rilievi successivi condotti dalla Polizia Locale dell’Aggregazione Valsabbia a sconcertare. Infatti, all’interno dello zaino di uno degli automobilisti coinvolti nello scontro c’era alcune dosi di hashish ed eroina.

Per questo motivo il conducente sorpreso è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato segnalato alla prefettura come consumatore e dovrà seguire un percorso di riabilitazione in una struttura. Ma non è tutto, perché lo stesso automobilista è stato sottoposto a un test della droga per verificare se fosse al volante sotto l’effetto di sostanze. Non a caso proprio lui aveva provocato lo scontro.