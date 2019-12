Brescia, Polizia Locale arresta una coppia “stupefacente”

(red.) Nei giorni precedenti a lunedì 9 dicembre gli agenti bresciani della Polizia Locale sono stati impegnati in un doppio arresto nei confronti di una coppia che non condivideva solo i sentimenti, ma anche la droga. Sono stati sorpresi e controllati da una normale verifica della municipale e trovati in possesso di 1,5 grammi di cocaina. Di conseguenza, sono stati condotti al comando in via Donegani per essere identificati. E si è scoperto che la donna era un volto conosciuto alle forze dell’ordine.

A quel punto la perquisizione nei confronti dei due si è estesa anche alla loro abitazione nel quartiere di Fornaci, a Brescia, trovando altri cinque grammi droga, materiale da taglio e confezionamento, oltre a 1.000 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Entrambi arrestati, sono stati sottoposti al giudizio per direttissima. La donna si è vista disporre l’obbligo di firma e l’uomo il divieto di dimora nel bresciano.