Brescia, sorpresi con la cocaina. Uno di loro al sesto arresto

(red.) Avevano allestito un vero e proprio laboratorio artigianale dove tagliare la droga da vendere poi ai propri clienti. Tutto in una costruzione di legno all’interno di una casa abbandonata nel verde di via Eritrea a Brescia, in città. La sede clandestina è stata trovata dagli agenti della Polizia Locale giovedì 5 dicembre dopo aver tenuto d’occhio due tunisini di 29 e 46 anni. E hanno fatto centro, visto che li hanno beccati con la cocaina che stavano tagliando insieme all’aspirina.

Tra l’altro il 46enne non era nuovo a quegli episodi, tanto da incassare in precedenza cinque arresti e di cui l’ultimo lo scorso 14 novembre culminato con un divieto di dimora a Brescia. Peccato che non abbia rispettato la misura. L’altro, al contrario, è incensurato. Da qualche giorno gli operatori della municipale li tenevano controlli e giovedì hanno scoperto 5 grammi di cocaina e materiale per confezionare le dosi.

Addosso avevano anche 170 euro in banconote di piccolo taglio e ritenuti provento dell’attività di spaccio, ma anche tre cellulari tutti sequestrati e ai quali, durante i controlli, sono arrivate le chiamate da parte dei clienti. Nella mattina di ieri, venerdì 6, dopo l’arresto, i due nordafricani sono stati sottoposti al giudizio per direttissima e il processo rinviato. Nel frattempo per loro è stata disposta l’espulsione.