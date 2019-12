Gardone Vt, covo di spacciatori: questura chiude bar per un mese

(red.) Un bar nel cuore di Gardone Valtrompia, nel bresciano, dove spesso si trovavano tossicodipendenti e avvenivano persino scambi di sostanze stupefacenti. Per questo motivo ieri mattina, giovedì 5 dicembre, il personale della Divisione PASI della questura di Brescia con la Polizia Locale di Gardone hanno notificato un provvedimento di chiusura del locale per un mese.

Si tratta del “Bar Euro” in via Filzi. Spesso gli agenti della municipale controllavano questa zona e avevano accertato problemi di legalità per la presenza nei locali e nelle vicinanza di persone poco raccomandabili. Tanto da scoprire episodi di spaccio all’interno e vicino al locale. Tutto questo, a due passi da una scuola media e da un liceo.