Visano, clandestino sorpreso a spacciare in zona industriale

(red.) Nella giornata di domenica 1 dicembre i carabinieri bresciani della stazione di Isorella hanno arrestato un 30enne marocchino clandestino e pregiudicato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il nordafricano si trovava nella zona industriale di Visano, nella bassa e a due passi dal territorio di Isorella, probabilmente mentre stava aspettando i clienti ai quali vendere la cocaina.

La segnalazione di quella presenza, già nota alle forze dell’ordine, ha indotto i militari a intervenire. Per il giovane è scattata la perquisizione trovandogli addosso una decina di dosi di polvere bianca e sono quindi scattate le manette senza opporre alcuna resistenza.

L’uomo aveva con sé anche 700 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Dopo l’arresto, ieri, lunedì 2 dicembre, è stato sottoposto al rito per direttissima con la condanna a dieci mesi di reclusione, ma poi rimesso in libertà in attesa di essere espulso vista la sua posizione da irregolare.