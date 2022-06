Cameriere 25enne stroncato da malore mentre serve ai tavoli

Garda. E’ morto all’improvviso, stroncato da un malore che non gli ha dato scampo, mentre stava lavorando come cameriere in un ristorante di Garda, sulla sponda veronese del Benaco. Tragico epilogo per un 25enne che stava servendo i clienti sul lungolago Regina Adelaide, in pieno centro storico, presso l’hotel ristorante Miralago.

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio del 1 giugno: il ragazzo si è accasciato tra i tavoli, probabilmente colto da un arresto cardiaco. Sul posto sono intervenuti l’elicottero di Verona Emergenza e due ambulanze: nonostante le manovre di rianimazione per il giovane non c’è stato nulla da fare, è morto prima che potesse essere trasferito in ospedale.

Sul posto anche i Carabinieri.