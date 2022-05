Sabbio chiese, malore fatale al raduno di moto d’epoca: muore 45enne

Sabbio Chiese. E’ morto all’improvviso, colto da un malore che non gli ha dato scampo Roberto Dusi, 45 anni, soprannominato “Pacio” dagli amici, appassionato di mezzi storici che, domenica 15 maggio, stava partecipando al “Primo Concorso di Eleganza per moto d’epoca” organizzato per la Fmi dall’Us Leonessa d’Italia 1903, il motoclub più antico d’Italia, presso il Museo Mille Miglia, a Brescia.

Dusi si era presentato, domenica 15 maggio, per gareggiare a bordo di un sidecar storico, recentemente acquistato quando ha iniziato a manifestare un malessere al petto e difficoltà respiratorie, finché non ha perso conoscenza, stroncato da un malore. Nonostante la prontezza dei soccorsi e il trasferimento alla Poliambulanza, il 45enne, molto noto nel mondo dei motori, è spirato.

I funerali sono fissati per mercoledì 18 maggio alle 10,30 presso la Parrocchiale di San Michele Arcangelo a Sabbio Chiese: la salma verrà tumulata nel cimitero locale.