Al Civile di Brescia un bimbo caduto dalla finestra: è gravissimo

Brescia. E’ ricoverato al Civile di Brescia un bambino di due anni precipitato dalla finestra di casa, da un’altezza di sei metri.

Il piccolo, di origini extracomunitarie e residente a Lurano, nella bergamasca, attorno alle 13 di giovedì, sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, salendo su una sedia e sporgendosi dall’apertura del sottotetto dell’abitazione, una delle case comunali in via San Lino, cadendo dal secondo piano dell’abitazione.

A trovare il corpicino del bimbo, a terra, una donna che stava uscendo da uno studio medico, che ha dato l’allarme. I primi soccorsi sono stati prestati proprio da un medico dell’ambulatorio, quindi sono sopraggiunti i soccorritori del 118 che, vista la gravità delle condizioni del piccolo, hanno richiesto l’intervento dell’elicottero che ha trasferito il bambino al nosocomio bresciano, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Sul posto anche la polizia, per il sopralluogo e per determinare la dinamica dell’incidente.