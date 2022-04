Tignale, trovato senza vita Fabio Castellini

Tignale. E’ stato ritrovato senza vita Fabio Castellini, l’82enne di Gardone Riviera, scomparso dalla casa di Prabione di Tignale (Brescia) lo scorso 26 marzo e di cui, da allora, si erano perse le tracce.

L’anziano, affetto da Alzheimer, si era allontanato per fare una passeggiata: di solito si spostava solo di alcuni metri, mentre, quel giorno, si era incamminato lungo la Sp38, dove era stato ripreso dalle telecamere, a circa tre chilometri da casa, in direzione di Tremosine.

Il corpo senza vita di Castellini è stato ritrovato da un passante nella zona tra Prabione e San Michele che ha segnalato la posizione dell’uomo. Sul posto le squadre di soccorso per il recupero della salma.

Le squadre di soccorso stanno raggiungendo la zona.

Un appello era stato lanciato dai familiari dell’uomo alle telecamere della trasmissione di “Chi l’ha visto”.

Le ricerche erano poi state sospese lo scorso 1 aprile.