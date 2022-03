Edolo, bimbo di 4 anni muore soffocato da un boccone

(red.) Tragedia ad Edolo, nel bresciano, dove un bambino di 4 anni è rimasto soffocato da un boccone ed è spirato davanti agli occhi del padre che ha tentato in ogni modo di salvare il suo piccolo.

Il dramma si è verificato lunedì 28 febbraio attorno alle 14 in un’abitazione di via Marconi, nel paese camuno.

Mentre stava pranzando con il padre, il bambino ha improvvisamente smesso di respirare: un pezzo di cibo gli aveva ostruito l’esofago. Il genitore, dopo aver cercato di disostruire le vie aeree, disperato, è uscito in strada, chiedendo aiuto ai passanti che hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Sul posto è giunta, dal vicino ospedale, un’ambulanza, mentre da Sondrio si è alzato in volo l’elicottero, con un medico rianimatore che, per accorciare i tempi di intervento, si è calato con il verricello, mentre il velivolo rimaneva sospeso, pronto a ripartire con il piccolo paziente a bordo.

Purtroppo, però, ogni tentativo di rianimare il bambino, figlio di una coppia di albanesi da anni residente in Valcamonica, è stato vano ed i soccorritori, dopo un’ora di manovre di rianimazione, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del bimbo.

Grande la disperazione di tutti coloro che hanno assistito al drammatico tentativo di salvataggio, soccorritori inclusi.

La salma del bambino è stata trasferita in ospedale. Il magistrato che ha interrogato il padre per chiarire la dinamica di quanto successo, appurato che si è trattato di una tragica fatalità, ha rilasciato il nulla osta per la sepoltura del bambino che lascia nel dolore i genitori ed una sorella di 18 anni.