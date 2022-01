Ponte di Legno, ha dolori al petto: muore davanti ai sanitari

(red.) Ponte di Legno sotto choc per la morte improvvisa, a causa di un malore che non gli ha dato scampo, di Paolo Delbono, imprenditore 45enne, padre di quattro figli, originario della Valcamonica, ma da tempo residente a Brescia.

L’uomo, socio della Val Wash di Temù, volontario del Vigili del Fuoco di Ponte di Legno e alpino, venerdì mattina, poco prima di mezzogiorno, ha iniziato ad accusare un forte dolore al petto mentre si trovava nella sua abitazione di via Cesare Battisti e si è quindi recato, in auto, al palazzetto dello sport di viale Venezia, nella sede dell’associazioni Amici 112, per chiedere di essere soccorso. Una volta arrivato si è accasciato a terra, perdendo conoscenza.

I sanitari presenti hanno effettuato le manovre di rianimazione sul posto, in attesa dell’eliambulanza, ma, sfortunatamente, è stato tutto inutile: il cuore del 45enne ha cessato di battere, forse per un infarto.

Grande cordoglio, nel paese camuno, ha suscitato la scomparsa di Delbono, che si trovava nella cittadina del Bresciano per trascorrere un periodo di vacanza con la famiglia. La salma è stata trasferita nella camera mortuaria del cimitero di Ponte, in attesa che vengano fissati i funerali.