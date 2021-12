Malore fatale alla guida: nulla da fare per un camionista 50enne

(red.) Ha percepito che qualcosa non andava e ha fatto appena in tempo ad accostare il camion a lato della strada prima di perdere conoscenza. Malore fatale per un autotrasportatore 50enne che stava viaggiando da Soiano del Lago verso la tangenziale.

A dare l’allarme, attorno alle 8,45 di martedì 21 dicembre, un automobilista di passaggio che ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza di Garda Emergenza, quella di Ats e l’elisoccorso da Bergamo.

Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è spirato appena dopo il ricovero all’ospedale di Desenzano del Garda.