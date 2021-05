Rezzato, malore alla guida in A4: giovane trovato morto in autogrill

(red.) Ieri mattina, venerdì 21 maggio, si è assistito a una disgrazia in un’area di servizio lungo l’autostrada A4 all’altezza di Rezzato, nel bresciano. Un ragazzo di 27 anni, infatti, è stato trovato senza vita alla guida della propria auto, un’Alfa Romeo. Ad accorgersi è stato un camionista che ha notato l’auto in sosta e visto al volante il giovane inerme. Così ha voluto verificare, anche con i presenti, notando che il 27enne non si muoveva.

A quel punto, dall’area di servizio San Giacomo dove è avvenuto il ritrovamento, sono stati allertati i soccorsi, mentre gli agenti della Polizia stradale di Verona hanno raggiunto il posto per ricostruire quanto accaduto. Ma per il giovane non c’era ormai più nulla da fare. La sensazione è che il 27enne, mentre percorreva l’autostrada in direzione di Brescia, abbia accusato un malore ma sia comunque riuscito a raggiungere la stazione di servizio più vicina.

E anche le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza hanno immortalato gli ultimi metri di quel viaggio. Sul corpo del giovane non c’erano tracce di violenza, ma il magistrato ha disposto l’autopsia che sarà eseguita all’obitorio dell’ospedale Civile di Brescia dove la salma è stata ricomposta.