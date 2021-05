Bedizzole, 51enne stroncata da un malore davanti al compagno

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 6 maggio, si è assistito a un dramma in via Benaco a Bedizzole, nel bresciano. Due coniugi si trovavano all’interno di un alloggio in uno stabile che ospita un ristorante-pizzeria e a un certo punto la donna, una 51enne rumena da anni sul Garda, ha accusato un malore mentre si trovava con il compagno. Proprio quest’ultimo ha cercato di attirare l’attenzione dei presenti nell’edificio e chiedendo aiuto. I primi a muoversi sono stati alcuni membri del personale dell’attività commerciale, seguiti poi dai soccorritori a bordo di un’ambulanza e dai carabinieri. Ma per la donna non c’era ormai più nulla da fare.