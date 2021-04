Cevo, schiacciato da un albero che sta tagliando: muore dopo una settimana

(red.) Non ce l’ha fatta Martino Cape, l’uomo di 65 anni che nel pomeriggio dello scorso 8 aprile era stato travolto da un tronco d’albero mentre tagliava della legna a Cevo, in Valcamonica, nel bresciano. L’uomo, parso subito in condizioni serie, con diverse lesioni interne e un’emorragia, era stato condotto all’ospedale di Sondrio per essere sottoposto a un intervento chirurgico. Ma non è stato sufficiente e così il 65enne era finito in coma e l’altra sera, giovedì 15 aprile, è deceduto.

Andato in pensione, Martino Cape si era appassionato di attività agricole e quel pomeriggio aveva raggiunto con i parenti un bosco nei pressi del cimitero di Cevo per tagliare della legna da ardere. Ma durante quei movimenti era rimasto schiacciato tra un albero e un muretto. Quindi i soccorsi, ma era troppo grave. L’uomo lascia la moglie e tre figlie. La salma si trova nella camera mortuaria dell’ospedale di Sondrio a disposizione del magistrato.