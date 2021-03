Palazzolo, marito e moglie muoiono a due giorni di distanza per Covid

(red.) Lui è deceduto martedì sera 23 marzo e la moglie ieri, giovedì 25. Entrambi erano stati ricoverati all’ospedale Mellini di Chiari, nel bresciano, dopo aver contratto il Covid-19. E’ la storia struggente di Angelo Sala e della moglie Elvira Mangili di Palazzolo quella raccontata dalle colonne del Giornale di Brescia.

Tra pochi mesi avrebbero celebrato i 65 anni di matrimonio, invece prima l’uomo a 94 anni e poi la moglie a 87 anni si sono lasciati insieme prima di arrivare a quel traguardo. Angelo Sala era molto conosciuto in paese per essere stato uno sportivo, anche tennista in grado di vincere a livello internazionale. Di fronte al dramma, la famiglia ha deciso di dare l’ultimo saluto alla coppia in un unico funerale.