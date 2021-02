Sirmione, stroncato da malore mentre passeggia: il suo cane lo veglia

(red.) Nella notte tra domenica 14 e ieri, lunedì 15 febbraio, un uomo di 43 anni è stato stroncato da un malore mentre passeggiava con il proprio cane nel centro storico di Sirmione, sulla sponda bresciana del lago di Garda. Ma l’immagine straziante si è avvertita subito dopo, quando i residenti sono stati svegliati dal continuo abbaiare incessante di quel cane che stava vegliando il proprio padrone, Norberto Cogoni.

A quel punto sono stati allertati i soccorsi arrivati in piazzetta Mosaici, ma per l’uomo ormai non c’era più nulla da fare. L’unico movimento che il 43enne era riuscito a fare era quello di entrare in un vicolo della piazza per poi lasciarsi andare. Il decesso e lo sconforto hanno animato la comunità dove sembrava che l’uomo fosse malato. Dell’accaduto si sono occupati i carabinieri di Desenzano, mentre il corpo dell’uomo è a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia.