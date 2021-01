Ghedi, muore a soli 23 anni dopo aver lottato contro la malattia

(red.) Le comunità bresciane di Manerbio e Ghedi sono in lutto per la morte, a soli 23 anni, di Samantha Gogna. La giovane è deceduta ieri, domenica 10 gennaio, dopo aver sofferto di fibrosi cistica. A causa di quella sindrome era stata costretta a diversi ricoveri in ospedale, a un doppio trapianto e al respiratore artificiale. E ieri si è spenta per sempre in attesa di essere sottoposta a un nuovo trapianto di polmoni.

La giovane si era fatta conoscere attraverso una serie di video sul web in cui raccontava la propria malattia e spingendo gli amici ad aprire una raccolta fondi per la fondazione sulla ricerca contro la fibrosi cistica. La 23enne lascia i genitori e una sorella e domani, martedì 12 gennaio, alle 14 nella chiesa parrocchiale di Ghedi sarà celebrato il funerale.