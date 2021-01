Esine, 54enne stroncato da malore rincorrendo il cane

(red.) Ieri pomeriggio, martedì 5 gennaio, un uomo di 54 anni è stato stroncato da un malore mentre passeggiava con la moglie e il proprio cane lungo la passeggiata vicino al fiume in via Casa Bianca a Esine, in Valcamonica, nel bresciano. Intorno alle 15 sembra che l’animale abbia iniziato a correre e l’uomo, per raggiungerlo avrebbe accelerato il passo, tanto da rincorrerlo.

Ma così facendo, forse a causa di un malore e anche per il freddo, si è accasciato a terra. La moglie che era con lui ha subito allertato i soccorsi facendo arrivare sul posto l’automedica, un’ambulanza da Darfo e l’elicottero, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare e ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. I rilievi dell’accaduto sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Breno.