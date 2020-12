Padenghe, 79enne cade dal ponteggio dopo malore: muore sul colpo

(red.) Questa mattina, giovedì 24 dicembre, un uomo di 79 anni è rimasto vittima di un tragico infortunio sul lavoro a Padenghe sul Garda, nel bresciano. E’ successo intorno alle 8 alla Icor di via Levrini nel momento in cui l’uomo, Ulisse Ider, titolare della stessa azienda, sembra che si trovasse nell’attività insieme ai due figli per fare manutenzione. A un certo punto, probabilmente per un malore, l’uomo è caduto a terra e ha perso la vita sul colpo.

L’allerta ai soccorsi è stata immediata facendo intervenire sul posto l’automedica e due ambulanze, di cui una da Calvisano, insieme ai carabinieri della compagnia di Salò e i tecnici dell’azienda socio sanitaria del Garda. Ora si stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso, mentre per il 79enne non c’è stato nulla da fare.