Coronavirus, marito e moglie bresciani muoiono a Schio (Vicenza)

(red.) E’ una storia di un amore durato una vita, ma purtroppo anche quella di un dramma quella che arriva da Schio, in provincia di Vicenza e di cui dà notizia Bresciaoggi. Infatti, i protagonisti sono i coniugi Pietro Pilenghi di 89 anni ed Emilia Morandi di 91 anni, bresciani, deceduti a causa del Covid-19 a distanza di due giorni l’uno dall’altra.

Dopo una vita passata insieme a Brescia, nel 2016 un problema di salute aveva indotto l’uomo a trasferirsi a Schio, vicino a dove vive la loro figlia. E la moglie Emilia ha voluto seguire il marito trovando ospitalità in una casa-albergo dove le era stata organizzata una festa per i 90 anni. Qui in seguito era giunto anche il marito dopo essersi ripreso. Ma la situazione era cambiata lo scorso agosto quando le condizioni della donna si erano aggravate, fino al trasferimento nella casa di riposo.

La struttura aveva resistito alla prima ondata di contagio, ma non alla seconda. I due coniugi sono rimasti contagiati e le loro condizioni si sono aggravate fino al decesso di entrambi. Per loro stamattina, martedì 22 dicembre, alle 10 nella chiesa di Sant’Antonio Abate a Schio sarà celebrato il funerale.