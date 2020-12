Infermiere bresciano muore a Malaga, il cordoglio del premier Sanchez

(red.) Un lutto partito da Malaga, in Spagna, ha raggiunto anche Brescia. Si tratta di Massimo Colombi, infermiere bresciano di 50 anni, che domenica notte 13 dicembre è deceduto nel sonno. Da nove anni, dal 2011, lavorava all’ospedale della città spagnola dopo alcuni anni trascorsi anche in Inghilterra. Qui aveva conosciuto quella che sarebbe diventata sua moglie, spostandosi poi con i figli di 5 e 7 anni a Malaga.

Per quanto riguarda la morte dell’operatore sanitario, è stata disposta l’autopsia per accertare nel dettaglio cosa sia successo. Di certo Massimo Colombi era conosciuto per lavorare all’interno del reparto Covid dell’ospedale e tanto che durante la prima ondata aveva convinto il Comune ad acquistare dei tablet da dare a disposizione dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Quella era l’unica soluzione per restare vicini ai parenti che non potevano accedere all’ospedale.

Proprio Colombi in vista delle vacanze natalizie si era fatto portavoce, con altri, di una campagna per invitare a mantenere la prudenza. E anche il presidente spagnolo Pedro Sanchez ha voluto ricordarlo attraverso un tweet.