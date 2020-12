Coronavirus a Brescia, altre 21 vittime. Oltre 3 mila da inizio pandemia

(red.) Dopo il ponte festivo dell’Immacolata, solo ieri, mercoledì 9 dicembre, le Ats di Brescia e della Montagna (per la Valcamonica) hanno diffuso i dati sulle vittime nei territori e indotti dal Covid-19. Sono altri 21 i morti nel bresciano, anche se risalenti ai giorni precedenti, che portano la drammatica conta a 3.003. I dati positivi, invece, riguardano le centinaia di guariti che si registrano ogni giorno, a fronte degli attualmente positivi nel bresciano che sono 4.500.

Per quanto riguarda le vittime, la maggior parte erano ospiti di case di riposo e avevano dai 77 ai 99 anni. Compreso uno in Valcamonica, gli altri erano di Brescia, Gavardo, Barbariga, Collebeato, Desenzano, Erbusco, Roé Volciano, Ospitaletto, Nave, Isorella e Roccafranca. Nel frattempo i dati approfonditi dell’Ats di Brescia e collegati al bollettino quotidiano della Regione Lombardia indicano come Brescia città sia la terza in regione per numero di contagiati dopo Monza e Milano.