Remedello, muore a 38 anni per cancro. Domani lutto cittadino

(red.) Ha lottato contro quel cancro che l’aveva colpita in un’età così giovane. E purtroppo è stata sconfitta da quel male. A Remedello, nella bassa bresciana, è lutto per Francesca Chiari, morta ieri, mercoledì 25 novembre a 38 anni. Lascia il marito e due figli di 6 e 8 anni. Era molto conosciuta in paese, dove si era sposata, anche per aver aperto e gestito un’attività come parrucchiera.

Appresa la notizia, il sindaco Simone Ferrari ha deciso di proclamare il lutto cittadino per domani, venerdì 27, giorno in cui saranno celebrati i funerali. L’ultimo saluto sarà alle 14,30 nella chiesa di Remedello Sopra e in quel momento tutti gli edifici comunali avranno le bandiere a mezz’asta e gli esercizi commerciali resteranno chiusi. A quanti parteciperanno alle esequie è stato chiesto di non portare fiori, ma devolvere fondi alla ricerca contro il cancro.