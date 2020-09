Cortefranca, muore colto da infarto mentre passeggia con gli amici

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 18 settembre, un uomo di 51 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un grave e improvviso infarto. La vittima, residente a Rodengo Saiano, nel bresciano, ieri era con alcuni amici intento a passeggiare in una zona impervia in via Castello Colombare a Cortefranca. Ma dopo le 18 e dopo aver imboccato a piede il primo tratto di salita ha accusato un malore finendo a terra.

Chi era con lui ha subito chiesto l’intervento dei soccorsi facendo intervenire l’elicottero da Bergamo, l’automedica, un’ambulanza, i carabinieri della compagnia di Chiari e i vigili del fuoco. Ma i soccorritori, dopo il tentativo andato a vuoto di rianimare l’uomo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso causato da un infarto. L’uomo, tra l’altro, soffriva di patologie cardiache. Compresa la dinamica, il magistrato ha subito concesso il nulla osta per restituire la salma alla famiglia.