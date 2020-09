Carpenedolo, muore dopo una battaglia di due anni per incidente

(red.) La comunità bresciana di Carpenedolo è in lutto dopo la morte di Samuele Treccani a soli 25 anni, che nel 2018 era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale sull’A4 all’altezza di Peschiera, al confine tra le province di Brescia e Verona. Quella notte dell’11 giugno il giovane era alla guida della sua Renault Clio e intorno alle 2 stava procedendo in direzione di Milano. A un certo punto si era trovato davanti un tir che da un’area di sosta si stava immettendo sulla corsia principale e il giovane non aveva potuto fare nulla per evitare il tamponamento.

Uno scontro che lo aveva fatto finire contro un guardrail e poi colpito da un secondo camion. Estratto dalle lamiere per opera dei vigili del fuoco, il bresciano era stato condotto all’ospedale di Borgo Trento a Verona. A quel punto per lui era iniziata una battaglia lunga due anni, entrando e uscendo dagli ospedali per diverse visite di controllo. Il giovane era conosciuto nella comunità di Carpenedolo per essere animatore al grest e membro di un coro che cantava in chiesa.

Si era anche iscritto al conservatorio di Verona per approfondire la propria passione per la musica. Negli ultimi tempi Samuele Treccani si era di nuovo aggravato ed era stato ricoverato all’ospedale di Desenzano del Garda. Ma domenica 13 settembre, a due anni di distanza dall’incidente, il suo corpo non ha più retto e ha perso la vita lasciando nello sconforto la madre, il padre, il fratello e la sorella. Domani, mercoledì 16 settembre, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Carpenedolo sarà celebrato il funerale.