Coronavirus, a Lumezzane l’unica nuova vittima in Lombardia

(red.) Il consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Regione Lombardia sul fronte dell’emergenza sanitaria e della situazione da Covid-19 e inoltrato anche ieri, martedì 28 luglio, indicava un solo decesso su tutto il territorio. Quell’unica vittima si è purtroppo registrata nel bresciano nelle 24 ore precedenti al momento della diffusione dell’ultimo bilancio.

Era da cinque giorni che la Lombardia non presentava decessi e c’era stato un giorno in cui l’unica vittima era stata anche in quel caso nel bresciano, di Rovato. Stavolta a perdere la vita è stato Luigi Ardesi, 81enne di Lumezzane, ricoverato all’ospedale Civile di Brescia. La sua salma è stata ricomposta nella sala del commiato Benedini e domani, giovedì 30 luglio, alle 10,30 sarà celebrato il funerale nella chiesa di Sant’Apollonio, in Valgobbia.