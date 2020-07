Piscina via Rodi, il piccolo Ansh è morto annegato

(red.) Ansh Sharma, il bambino indiano di 6 anni recuperato ormai senza vita domenica pomeriggio 19 luglio dal fondale della piscina alla struttura Lamarmora di via Rodi a Brescia, in città, è morto annegato. Lo dice l’autopsia eseguita l’altro giorno, mercoledì 22, da parte del medico legale. Una condizione che conferma come ogni tentativo di rianimazione, proseguito anche al Pediatrico dell’ospedale Civile di Brescia, sia stato inutile. Ma il fatto che il bambino sia morto annegato aggrava la posizione indiziaria dei cinque bagnini e dei genitori tuttora indagati.

Il bambino non sapeva nuotare e quindi si sta anche cercando di capire se sia caduto in modo accidentale in acqua o per altri motivi. Non solo. Perché Ansh non sarebbe rimasto sul fondo della piscina per qualche secondo, ma fino a un paio di minuti, un tempo molto lungo.

Per questo motivo gli agenti della Squadra Mobile che stanno indagando vogliono capire cosa stessero facendo i genitori e in quanto tempo siano scattati i soccorsi. Tanto che i cellulari dei cinque bagnini sono stati sequestrati per capire se durante quelle fasi concitate fossero distratti su altro. Di certo non si può contare sulle telecamere di videosorveglianza non presenti per motivi di privacy.