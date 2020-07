Quinzano, si sente male e cade mentre trasloca: muore una 58enne

(red.) Ieri mattina, lunedì 6 luglio, una donna indiana di 58 anni ha perso la vita dopo essere rimasta vittima di un infortunio domestico in casa in via Roma a Quinzano, nella bassa bresciana. E’ successo intorno alle 10 nel momento in cui Tara Rani, questo il nome della vittima, insieme al marito stava svolgendo alcuni lavori di trasloco per portare diversi mobili nelle stanze. La famiglia, come hanno raccontato proprio il figlio disabile e il marito, aveva abitato per diversi anni in una cascina, ma per motivi da capire sarebbero stati sfrattati.

E a quel punto da circa una settimana avevano trovato una nuova casa in via Roma. Ieri mattina la donna, durante il lavoro impegnativo, si sarebbe concessa un momento di riposo. Ma nel riprendere sarebbe stata colpita da un malore che l’ha fatta cadere a terra con la testa contro un mobile.

E’ stata una vicina di casa per prima a intervenire e soccorrere la 58enne, allertando anche i mezzi al 112, compreso l’elicottero. Ma ogni tentativo di rianimazione e il massaggio cardiaco si sono rivelati inutili. La salma della donna è stata ricomposta all’obitorio dell’ospedale di Manerbio in attesa del nulla osta. La famiglia ha già deciso per la cremazione e riportare le ceneri in India.