Edolo, cade dall’albero raccogliendo ciliegie. Chi era la vittima

(red.) Si chiamava Bernardo Gazzoli, di 75 anni, la vittima della caduta dalla scala di ieri mattina, martedì 9 giugno, a Edolo, in Valcamonica, nel bresciano. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione locale, l’anziano era salito con una scala su un albero nel giardino della propria abitazione per raccogliere delle ciliegie. Ma a causa di una distrazione o forse per il tronco bagnato, la scala sarebbe scivolata e l’uomo ha perso l’equilibrio finendo a terra.

L’anziano era da solo in quel momento e solo un vicino di casa lo ha notato subito dopo inerme a terra. Proprio lui aveva allertato i soccorsi facendo arrivare anche l’elicottero, ma ormai non c’era più nulla da fare. La salma dell’uomo, che tra pochi giorni avrebbe compiuto 76 anni, è stata ricomposta nella sala del commiato di via Treboldi in vista del funerale in programma domani, giovedì 11 giugno, alle 10,30 nella chiesa di Santa Maria Nascente. L’uomo era molto conosciuto per essere stato capo squadra dei vigili del fuoco e anche per il figlio Daniele che opera nella segreteria regionale della Cgil.

Intorno alle 12,30 un altro episodio in Valcamonica, ma a Darfo, ha rischiato di trasformarsi in tragedia. In via Chiesa, un uomo di 67 anni impegnato anche lui a raccogliere della frutta sugli alberi è caduto per alcuni metri. E’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Esine dove gli sono state diagnosticate diverse fratture.