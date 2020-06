Esine e Cividate, ultimo saluto per le 20enni Claudia e Giulia

(red.) Erano sempre insieme, separate per due mesi solo dal lockdown. Quella di oggi, lunedì 1 giugno, sarà una giornata di lutto per le due comunità di Cividate Camuno ed Esine che daranno l’addio a Giulia Vangelisti e Claudia Marioli. E proprio perché sempre insieme, il rito funebre sarà celebrato in contemporanea alle 15 nei cimiteri dei rispettivi paesi e solo con la presenza dei familiari, come prevedono le disposizioni. Sono le due vittime del tragico incidente stradale che era avvenuto venerdì sera 29 maggio sulla statale 42 del Tonale in Valcamonica, nel bresciano.

Le due giovani 20enni, che si erano ritrovate a consumare una pizza insieme in un ristorante dopo il lockdown, stavano tornando a casa a Esine a bordo della loro Opel. Ma all’altezza di una curva pare che dal senso opposto sia sopraggiunta un’Audi con a bordo cinque operai che, dopo una settimana di lavoro in Svizzera, stavano tornando nella bassa bresciana.

Nell’impatto frontale le due giovani avevano perso la vita sul colpo, mentre due dei cinque operai sono in condizioni gravi e tutti ricoverati tra il Civile, la Poliambulanza, l’ospedale di Esine e il Niguarda di Milano. Sull’accaduto sta continuando a indagare la Polizia stradale di Darfo, mentre la procura di Brescia ha deciso di aprire un’inchiesta. Ieri, domenica 31 maggio, è stato continuo il pellegrinaggio tra le camere ardenti delle due ragazze a Esine.