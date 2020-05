Esine frontale mortale tra auto chi erano le due giovani vittime

(red.) Si chiamavano Giulia Vangelisti, residente a Cividate Camuno e Claudia Marioli, di Esine, entrambe 20enni, le vittime del tragico incidente stradale avvenuto ieri sera, venerdì 29 maggio, sulla statale 42 tra Esine e Darfo Boario Terme, in Valcamonica, nel bresciano. Altri due operai, invece, un tunisino di 33 anni e un albanese di 38, versano in gravi condizioni in ospedale. Nel corso delle ore successive all’impatto, gli agenti della Polizia stradale hanno ricostruito la dinamica e identificato le vittime.

In base agli elementi, sembra che le due giovani si trovassero a bordo dell’Opel e si stessero muovendo verso Esine dopo aver trascorso una serata in pizzeria. Dall’altro senso, invece, diretti nella bassa bresciana e dopo una settimana di lavoro in Svizzera, stava sopraggiungendo l’Audi.

Alla guida di quest’ultima, con a bordo cinque persone (di cui i due operai gravi, il conducente avrebbe perso il controllo finendo nell’altra corsia. E l’impatto è stato inevitabile quanto tragico. Con le due vittime in attesa degli accertamenti medico legali e i due operai in gravi condizioni, altri tre operai sono ricoverati ma più lievi.