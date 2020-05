Salò, anziano sbanda in bici e muore sotto un camion

(red.) Ieri pomeriggio, martedì 26 maggio, un anziano di circa 70 anni, ma ancora non identificato, è rimasto vittima di un tragico incidente stradale sulla Gardesana in territorio di Salò, sulla sponda bresciana del lago di Garda. L’uomo era in sella alla sua bicicletta e stava percorrendo il tratto di provinciale verso Barbarano e in direzione di Gardone Riviera. A un certo punto, intorno alle 16, l’anziano ciclista potrebbe aver accusato un malore che lo ha fatto sbandare verso il centro della carreggiata.

In quel momento dal senso opposto stava arrivando un camion ed è da chiarire se l’uomo sulla due ruote abbia sbattuto contro il cassone del mezzo pesante. In ogni caso il camion si è fermato nel momento in cui il ciclista è finito a terra e rimasto inerme. Subito sono scattati i soccorsi facendo arrivare sul posto un’ambulanza e anche l’elicottero, insieme agli agenti della Polizia Locale e della Stradale per ricostruire la dinamica.

Ma ormai per l’uomo non c’era più nulla da fare. I rilievi hanno richiesto un paio di ore di lavoro e nel frattempo il tratto di Gardesana è stato chiuso alla circolazione, deviando il traffico verso il centro di Salò. In seguito il magistrato ha dato il via libera per rimuovere il corpo dell’anziano, ricomposto all’obitorio dell’ospedale Civile di Brescia. Visto che con sé non aveva documenti, si stanno valutando eventuali segnalazioni di amici o familiari e analizzando anche possibili denunce di scomparsa.