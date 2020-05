Roccia del Baitone, chi era la vittima della tragica caduta

(red.) Si chiamava Germano Occhi, di 61 anni, la vittima del tragico incidente in montagna di ieri mattina, martedì 26 maggio, durante un’escursione alla Roccia del Baitone, a più di 3 mila metri di altezza. L’uomo, originario di Vezza d’Oglio, ma residente con la moglie e due figli a Piancogno, sempre in Valcamonica, nel bresciano, si era preso una settimana di ferie dal periodo di lavoro come macellaio in un supermercato di Braone. Mestiere che, tra l’altro, lo avrebbe portato a breve verso la pensione. Appassionato di montagna, aveva organizzato per il post-lockdown una serie di escursioni.

Ieri mattina, con un amico 45enne di Darfo, aveva raggiunto in auto la Malga Stain e da qui erano saliti a piedi in quota, tra i ghiacciai. La salita era stata regolare, ma nel momento di scendere, a quota 2.500 metri, uno sci ai piedi di Germano Occhi ha improvvisamente perso aderenza. Così l’uomo è precipitato in un canalone per circa 300 metri. Il compagno di escursione ha subito allertato i soccorsi facendo intervenire l’elicottero da Sondrio con il Soccorso alpino della Guardia di Finanza.

Il 61enne è stato poi recuperato, ma ormai senza vita. Dei rilievi dell’accaduto si stanno occupando proprio i membri del Soccorso alpino. La salma dell’uomo, dopo essere stata ricomposta in obitorio, è stata restituita alla famiglia e posta nell’abitazione di via Fiume per la camera ardente. L’uomo, da appassionato di montagna, frequentava anche la palestra di arrampicata presente all’interno del palazzetto di Piancogno.