Punta Almana, in parapendio contro parete: chi era la vittima

(red.) Si chiamava Giuseppe Rinaldi, di 58 anni, la vittima dell’incidente di ieri pomeriggio, domenica 24 maggio, in parapendio sorvolando il lago d’Iseo, nel bresciano. L’uomo, originario di Provaglio d’Iseo ma residente a Cazzago San Martino, era partito dalla piazza di Portole per dedicarsi all’attività sportiva. Ma a un certo punto, forse per le correnti, un problema all’attrezzatura o un errore umano, l’uomo ha perso il controllo e si è avvitato più volte fino a schiantarsi contro la parete rocciosa sotto Punta Almana.

Recuperato da una squadra del Soccorso alpino della V Delegazione bresciana e con l’impiego di un elicottero partito da Bergamo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La salma è stata ricomposta all’obitorio dell’ospedale di Iseo in attesa di un’eventuale autopsia che potrebbe essere disposta dal magistrato. I carabinieri della compagnia di Chiari hanno sequestrato l’attrezzatura e stanno ricostruendo la dinamica. Giuseppe Rinaldi, appassionato di parapendio e legato all’associazione Parapendio Sebino, lascia la moglie e tre figli di 18, 22 e 28 anni.