Palazzolo, non ha contatti dell’inquilino: lo trova morto a casa

(red.) Forse un dramma della solitudine quello che nei giorni precedenti a sabato 16 maggio ha colpito un uomo di 59 anni marocchino residente a Palazzolo, nel bresciano. Il proprietario dell’appartamento in cui il nordafricano viveva non lo vedeva né sentiva da qualche giorno. Per questo motivo ha raggiunto la palazzina e notato che la casa era chiusa dall’interno, con tanto di chiave rimasta bloccata nella toppa.

A quel punto è partita la chiamata ai carabinieri e ai vigili del fuoco che hanno forzato la porta trovando l’uomo senza vita. La salma del marocchino è stata ricomposta all’obitorio della Fondazione Richiedei del paese per capire le cause del decesso, probabilmente naturali.