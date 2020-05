Brescia, vescovo celebra il funerale per 300 urne al Vantiniano

(red.) E’ un’immagine devastante quella che ieri, martedì 12 maggio, arrivava dalla chiesetta del cimitero Vantiniano di Brescia e rilanciata a livello nazionale anche dai telegiornali. All’interno sono state riposte 300 urne contenenti le ceneri di altrettante persone residenti a Brescia e che hanno perso la vita nei due mesi più drammatici per la comunità come marzo e aprile. Tutte hanno ricevuto la benedizione del vescovo Pierantonio Tremolada durante la cerimonia funebre e in vista di tumulare quei resti tra i cimiteri cittadini.

Occasioni che vedranno i parenti poter partecipare fino a un massimo di 15 persone e con celebrazioni di 45 minuti. Davanti al sindaco Emilio Del Bono e a diversi membri della giunta e ai sacerdoti, il vescovo ha letto i nomi delle 60 vittime che saranno tumulate nel cimitero Vantiniano. Mentre sono state più di 1.000 – anche se i dati ufficiali da coronavirus parlano di circa 400 – le vittime in due mesi.

E ora sono 750 le urne che saranno tumulate. Il primo cittadino non ha mancato di sottolineare la necessità di “rielaborare il lutto” e nonostante all’ombra della Loggia ci sia chi vuole riprendersi lasciando tutto alle spalle. E così le immagini di Campo Marte affollato hanno riportato a quella che il sindaco definisce “superficialità”, chiedendo invece responsabilità.