Coronavirus, altri 19 decessi nel bresciano. Sfondata quota 2.500

(red.) L’aumento dei risultati dei tamponi registrati mercoledì 6 maggio e rispetto alle 24 ore precedenti in Lombardia ha fatto rialzare a 99 i nuovi casi di contagio in provincia di Brescia. Di cui la metà legata ai cittadini e il resto tra le case di riposo e i centri per disabili. Ma un altro dato drammatico riguarda il decesso di 19 persone, anche se bisogna precisare che non sono morte tutte nell’arco di 24 ore, ma registrate dalle anagrafi comunali nell’arco di una giornata.

E in ogni caso si parla di deceduti che ovviamente non sono legati a questo inizio di fase 2 di cui i risultati sono attesi solo intorno alla metà di maggio. Un numero che resta comunque drammatico quello fornito dall’Ats di Brescia e che indica 2.517 deceduti.

Come detto, ieri, mercoledì, sono stati 19 i deceduti registrati in provincia. 4 solo a Lumezzane, due ad Adro, a Brescia, Carpenedolo, Cazzago San Martino, Leno, Lonato del Garda, Monticelli Brusati, Odolo, Pontevico, Pralboino, Remedello, Travagliato, Vestone e Villa Carcina.